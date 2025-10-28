المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة سرقة شاب بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، بعد إدانته بسرقة شاب بالإكراه، واستعمال مادة حارقة ضده، في واقعة شهدها مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين، محمود منير محمد عبد الوهاب، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب فهمي القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات.

البداية عندما أحالت النيابة العامة القليوبية المتهم:- "رجب ن ع م" - مقيم - البرادعة - مركز القناطر الخيرية، فى الجناية رقم 31992 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم 4804 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/12/5 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / إبراهيم محمود عبد العزيز وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفه حال سيره بالطريق العام ثم التي في وجهه مادة حارقة فأعدم مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء علي منقولاته على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة إحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (مادة حارقة )، دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

