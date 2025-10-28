محافظ القاهرة: ملتزمون بالحيادية والشفافية مع جميع المرشحين لانتخابات النواب

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي ٢٤، ٢٥ نوفمبر القادم.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة.

انتخابات مجلس النواب المقبلة

وأكد محافظ القاهرة أن هناك التزاما بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، مشيرا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب، وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بعمل توعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات باعتبارها حقا دستوريا بالتعاون مع المجتمع المدني.

