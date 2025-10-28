الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
محافظ القاهرة: لجان حصر الإيجار القديم تنهي مهامها قريبا

محافظ القاهرة، فيتو
شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء  بسرعة انتهاء عمل  اللجان التي تم تشكيلها تحت إشراف نواب المحافظ لحصر وتقييم المناطق وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥  قبل يوم ٤ نوفمبر القادم، لتقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات منها المميزة والمتوسطة والاقتصادى،  حتى يتم الإعلان عن نتائجها والبدء في تفعيلها.

من أول شبرا حتى التبين، محافظ القاهرة يوجه برفع كفاءة كورنيش النيل وتشجيره

محافظ القاهرة: عروض كرنفالية وشاشات عرض لبث احتفالات المتحف المصرى الكبير

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة،  وعدد من قيادات المحافظة.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة التسهيلات له في كافة الإجراءات والتراخيص لتوفير فرص عمل للشباب.

