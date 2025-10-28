الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسيدة أثناء نشوب مشاجرة بالشارع، حيث أطلق أعيرة نارية أصابت المجني عليها في عينها بدائرة قسم شرطة السلام.

وأثبت التقرير الطبي للمجني عليها إصابتها في عينها قد تخلف جرائها عاهة مستديمة متمثلة في تلف بالأعصاب، وهذه العاهة المستديمة بنسبة 35 %.


وكانت مباحث قسم شرطة السلام قد تلقت إخطارا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبالها سيدة مصابة بطلق ناري في عينها جراء مشاجرة، علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.


وبالفحص والتحري وسؤال المجني عليها أفادت أنها أثناء وقوفها في الشارع نشبت مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة السلام، فأطلق أحدهما عيارات ناريا فأصابها في عينيها وأرشدت عن مواصفاتهما.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام السلام النيابة العامة

مواد متعلقة

مشاجرة انتهت بجريمة دامية، النيابة تأمر بضبط وإحضار عامل متهم بقتل زوجته بجسر السويس

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بسيون بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

ألغاز وطلاسم وتساؤلات في جريمة فيصل.. هل أخفى المتهم بقتل الأم وأطفالها الثلاثة الحقيقة في اعترافاته.. وهل تشهد القضية مفاجآت جديدة؟

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

السيسي يوافق على ضم شهداء وزارة الخارجية إلى المستفيدين من صندوق التكريم

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الأسود بن سريع التميمي مدح الرسول وفرَّ من الفتنة

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

المزيد
الجريدة الرسمية