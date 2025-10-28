المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسيدة أثناء نشوب مشاجرة بالشارع، حيث أطلق أعيرة نارية أصابت المجني عليها في عينها بدائرة قسم شرطة السلام.

وأثبت التقرير الطبي للمجني عليها إصابتها في عينها قد تخلف جرائها عاهة مستديمة متمثلة في تلف بالأعصاب، وهذه العاهة المستديمة بنسبة 35 %.



وكانت مباحث قسم شرطة السلام قد تلقت إخطارا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبالها سيدة مصابة بطلق ناري في عينها جراء مشاجرة، علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.



وبالفحص والتحري وسؤال المجني عليها أفادت أنها أثناء وقوفها في الشارع نشبت مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة السلام، فأطلق أحدهما عيارات ناريا فأصابها في عينيها وأرشدت عن مواصفاتهما.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها السابق.

