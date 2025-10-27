الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بسيون بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع فيس بوك يظهر فيه مشاجرة بالأيدي، وتبادل ألفاظ خادشة بين عدد من الأشخاص والسيدات، بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة بسيون.

وتبين من التحريات التي أجراها الرائد محمد الشباسي رئيس مباحث مركز شرطة بسيون أن الواقعة تعود إلى عدة أيام ، نتيجة خلافات بين الطرفين حول الميراث داخل أحد المحال التجارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بإخلاء سبيلهم.

وجاء ذلك بعد فحص الأجهزة الأمنية للفيديو المتداول، والذي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد ومتابعة أي محتوى مخالف أو مثير للرأي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

