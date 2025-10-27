الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بسيون بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

مشاجرة , فيتو
مشاجرة , فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع فيس بوك يظهر فيه مشاجرة بالأيدي، وتبادل ألفاظ خادشة بين عدد من الأشخاص والسيدات، بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة بسيون.

إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي على طفليها في الغربية

خلال 72 ساعة، إيقاف القطارات الإضافية على خطوط طنطا - دسوق

وتبين من التحريات التي أجراها الرائد محمد الشباسي رئيس مباحث مركز شرطة بسيون أن الواقعة تعود إلى عدة أيام ، نتيجة خلافات بين الطرفين حول الميراث داخل أحد المحال التجارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بإخلاء سبيلهم.

وجاء ذلك بعد فحص الأجهزة الأمنية للفيديو المتداول، والذي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد ومتابعة أي محتوى مخالف أو مثير للرأي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

خلال 72 ساعة، إيقاف القطارات الإضافية على خطوط طنطا - دسوق

إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي على طفليها في الغربية

حريق بسوبر ماركت قرب نادي طنطا بالغربية

تضامن الغربية ينقذ سيدة بلا مأوى بعد عملية جراحية في مستشفى طنطا العام

الأكثر قراءة

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الشوط الأول

الدوري المصري، نتيجة مباراة سموحة والجونة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس الوطنية للإعلام لتعزيز سبل التعاون المشترك

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بالأسماء، 1300 عضو يؤدون اليمين القانونية للانضمام لنقابة المحامين غدًا

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بالدليل من القرآن والسنة، منزلة العقل في الشريعة الإسلامية

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة للميكروبليدنج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية