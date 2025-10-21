عبد السند يمامة: استلمت "الوفد" وديونه 120 مليون جنيه.. وأرفض بيع المقر الرئيسي

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن ديون الحزب تجاوزت 120 مليون جنبها، لافتا إلى أن هذه الديون لم تتراكم خلال فترة رئاسته للحزب بل ورثها عن الإدارات السابقة.

وأضاف رئيس حزب الوفد لـ"فيتو": الحزب كان يمتلك رصيدا يقدر بـ 100 مليون جنيها تم إنفاقها قبل توليه المسئولية، ولم أكن سببا فى هذه الديون بل تسلمت الحزب وهي قائمة بالفعل.

ديون حزب الوفد

وتابع يمامة: لن يتم بيع أصل من أصول الحزب في عهدى، وأرفض أى مقترح لبيع أصول الحزب، وعلى رأسها المقر الرئيسى للوفد، فهو تراث وطنى لا يجوز التفريط فيه.

وأكد أن جريدة الوفد ستستمر فى الصدور ولن تغلق فى عهده وأنه سيترك المقر الرئيسي للحزب كما هو دون المساس بأى أصل من أصوله.

وكان حسن بدراوى حفيد فؤاد سراج الدين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد اقترح بيع جزء من مقر حزب الوفد لتسديد ديون الحزب وهو ما قوبل بالرفض من أعضاء الهيئة العليا بالحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.