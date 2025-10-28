بالأرقام، ليفربول يتفوق على كريستال بالاس قبل موقعة الغد

تقام غدًا الأربعاء، مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كأس كاراباو”.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

تاريخ مواجهات ليفربول وكريستال بالاس

التقى الفريقان في 65 مباراة

فاز ليفربول في 35 مباراة

فاز كريستال بالاس في 17 مباراة

انتهت 13 مباراة بينهما بالتعادل

سجل الريدز 132 هدفا

سجل بالاس 67 هدفا

تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، كونور برادلي.

خط الوسط: واتارو إيندو، كورتيس جونز، ريو نجوموها، تري نيوني، فيدريكو كييزا.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

