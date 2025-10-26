وزير الخارجية يؤكد استمرار دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وحسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، تم خلاله تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين.

التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار

استعرض الجانبان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مؤكدين أهمية ضمان توفير الدعم الدولي اللازم لجهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يلبّي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق.

تعزيز الموقف الفلسطيني

كما تم التطرق خلال الاتصال إلى الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، بما يسهم في تعزيز الموقف الفلسطيني وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

كما تناول الاتصال الإصلاحات التي تضطلع بها السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتباره خطوة تستهدف تنظيم المرحلة المقبلة وتفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية.

دعم السلطة الفلسطينية

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال استمرار مصر في دعم السلطة الفلسطينية ومساندة جهودها لتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة إعمار قطاع غزة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

