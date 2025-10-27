حماس: ملتزمون بخطة ترامب وتسليم الجثث أولوية ونزع السلاح يحتاج توافقًا فلسطينيًا

قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، إن الحركة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن موقفها واضح بشأن نزع السلاح الفلسطيني، موضحًا أن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش وتوافق فلسطيني، ولم يتم الموافقة على التصور الإسرائيلي.

تسليم إدارة قطاع غزة للجنة الإسناد

وأكد قاسم في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، استعداد الحركة لتسليم كل مقاليد الأمور في قطاع غزة إلى لجنة الإسناد المجتمعي التي تم التوافق عليها، مع تأكيدهم أنهم لا يريدون أن يكونوا طرفًا في أي ترتيبات إدارية مستقلة.

الأولوية للجثث والتبادل

وأشار المتحدث إلى أن حركة حماس معنية بشكل كامل بتسليم جميع جثث الأسرى الإسرائيليين بأقصى سرعة، وأنها تسعى لإغلاق ملف التبادل بشكل كامل لضمان إنهاء هذه القضية الإنسانية والميدانية.

تصريحات حماس تؤكد الاستعداد للتعاون الإنساني مع الوسطاء، بينما تحافظ على موقفها السياسي والأمني تجاه مسألة السلاح، وهو ما قد يهيئ الأرضية لتجاوز المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

ومن جانبه قال خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة ورئيس وفدها المفاوض، إن سلاح حماس مرتبط بوجود الاحتلال، وإذا انتهى الاحتلال سيؤول السلاح إلى الدولة الفلسطينية، مشدِّدًا أن أي نقاش حول نزع السلاح يجب أن يكون مرتبطًا بشرط إقامة دولة فلسطينية مستقلة وضمانات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.