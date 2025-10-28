3 اتهامات وجهتها النيابة لسائق صدم شخصا في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس سائق سيارة بتهمة صدم شخص أثناء عبوره الطريق بمنطقة المرج، مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم والاستعلام عن صلاحية التراخيص للسيارة وللقيادة.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالقيادة برعونة وعدم الالتزام بلوائح القانون وصدم شخص بالخطأ مما أسفر عن إصابته.



حادث المرج



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق بمنطقة المرج صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

