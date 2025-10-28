الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي، الإمام الأكبر الراحل، شيخ الأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية سابقا، من الدعاة المتفقهين في الدين وله أسلوب مميز فى تفسير القرآن الكريم، وصفه العلماء بأنه أحد مجددي الدين الاسلامى، رحل عام 2010.



في مثل هذا اليوم، الثامن والعشرين من أكتوبر 1928، ولد شيخ الأزهر الراحل، محمد سيد طنطاوي، بقرية سليم الشرقية، مركز طِما، محافظة سوهاج.

درس بالمعهد الأزهري الأولى في قريته، بعدها التحق بالمعهد الأزهري الثانوي في الإسكندرية سنة 1944، ثم التحق بكلية أصول الدين وتخرج بها سنة 1958، حصل على تخصص التدريس سنة 1959، ثم حصل على الدكتوراه في التفسير والحديث بتقدير امتياز عام 1966.

فى معهد الثانوى كُلف بخطبة الجمعة



يتحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي في حواره بمجلة “نصف الدنيا” عام 2000 عن بداياته فيقول: أثناء دراستي بمعهد الإسكندرية الأزهري كنت أسكن في حي يسمى بحي الحضرة، وتصادف أن إمام وخطيب المسجد الذي كنت أصلي به – وهو مسجد صغير– توفي وأنا في بداية المرحلة الثانوية، فكلفني أهل المنطقة بأن أتولى خطبة الجمعة، وأتولى إمامة الناس في الصلوات، ووفيت بوعدي معهم، وكنت حريصًا على أن أؤدي صلاة الجماعة، وصلاة الجمعة معهم.

شيخا للأزهر حتى الرحيل

عُين الشيخ محمد سيد طنطاوى مدرسا بكلية أصول الدين عام 1968، وانتُدب للتدريس فى ليبيا أربع سنوات، وعاد ليُعين عميدا لكلية أصول الدين بأسيوط عام 1976، وفي عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، ثم عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين عام 1985 بمصر، فمفتيًا للديار المصرية في 28 أكتوبر 1986، وأخيرا شيخا للأزهر الشريف في مارس 1996 واستمر حتى رحل عام 2010.

فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

رشَّحه الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق جاد الحق لمنصب وكيل الأزهر الشريف، إلا أن منصب مفتي الجمهورية خلا فجأة، فتم اختياره ليتولى هذا المنصب، ولكنه رفض في البداية لأنه جرت العادة على أن يكون مفتي الجمهورية من خريجي كلية الشريعة والقانون، أما هو فكان أستاذًا للتفسير، إلا أنه وافق على المنصب بعد أن أقنعه الإمام الأكبر ــ وقتئذ ـ بأن منصب الإفتاء أمانة وأنه مهدد بالالغاء.

ترشيح الشيخ جاد الحق

وبعد وفاة فضيلة الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الشريف، تولى الدكتور محمد سيد طنطاوي مشيخة الأزهر خلفا له، وفي فترة توليه للمشيخة تعرض للعديد من الأزمات، حيث اعتبر البعض أن له آراء ومواقف أثارت الجدل، مثل فتوى أن النقاب ليس فريضة وأنه يجوز للدول في الغرب أن يصدروا قوانين تمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث صرح عام 2003 أنه من حق المسئولين الفرنسيين إصدار قانون يحظر ارتداء الحجاب في مدارسهم ومؤسساتهم الحكومية باعتباره شأنا داخليا فرنسيا.

وكذلك حدوث بعض الصدامات مع وسائل الإعلام خاصة بعد أن تم نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأفتى بوجوب جلد الصحفيين الذين يروجون الأخبار الكاذبة، وغيرها من المواقف والآراء.

وفى عام 2008 صافح الإمام الراحل الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في مؤتمر حوار الأديان الذي نظمته الأمم المتحدة والسعودية بنيويورك، وتعرض لنقد شديد.

وقد حدثت مُساءلة برلمانية في مصر حول مصافحته لبيريز، وطالبه نواب الإخوان المسلمين بالاعتذار، والعزل من منصبه، وبرر طنطاوى ذلك بأنه لا يعرف شكل شيمون بيريز.

وفى عام 2009 أجبر طالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري على خلع النقاب، ما أثار جدلا كبيرا في ذلك الوقت.

عرفت كتاباته بالوسطية والاعتدال

أصدر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي العديد من المؤلفات التي أثرت المكتبة الإسلامية، وشملت موضوعات إسلامية فى كافة نواحى الحياة من أهمها: بنو إسرائيل في القرآن والسنة، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج.

ويعد كتابه "الفقه الميسر" واحدًا من أعلام المؤلفات التي تركها الإمام الأكبر في المؤسسة الأزهرية حتى عام 2010، وقد عرفت كتابات الإمام الأكبر الراحل بالوسطية ونبذ التطرف والتشدد.

رحيل مفاجئ ودفن بالبقيع

وأثناء حضوره مؤتمر منح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2010 أصيب الدكتور محمد سيد طنطاوي فى مطار الملك خالد، وهو عائد إلى القاهرة، بنوبة قلبية ليرحل عن عمر 81 عاما، وشيعت جنازته في موكب مهيب، ودفن فى البقيع بالمدينة المنورة بجوار الصديقين والشهداء.

