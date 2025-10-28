محافظ الدقهلية: صرف 790 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 203 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس، وذلك بإجمالى 790 ألف جنيه موزعة على 6 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

صرف الدفعة 203 من قروض مشروعات شباب الخريجين

فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر

وأوضح "مرزوق" أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 12 شاب من الجنسين (5 من الذكور -7 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 138مليون، و683 ألف جنيه، استفاد منها 13715شاب وفتاة منهم ( 6510 ذكور - 7205إناث).

جاءت موافقة اللواء"مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها، والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع على العمل الحر.

