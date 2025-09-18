137 مليون جنيه قروضًا لشباب الخريجين بدون فوائد في الدقهلية

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 202 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس، وذلك بإجمالى 800 ألف جنيه موزعة على 6 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

صرف الدفعة 202 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

137 مليونا و893 ألف جنيه إجمالي قروض شباب الخريجين بالدقهلية

وأوضح محافظ الدقهلية أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 14 شاب من الجنسين (5 من الذكور -9 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 137 مليونا، و893 ألف جنيه، استفاد منها 13703شاب وفتاة منهم (6505 ذكور - 7198 أنثى).

توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات

جاءت موافقة اللواء"مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين

وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها، والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع على العمل الحر.

