الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

137 مليون جنيه قروضًا لشباب الخريجين بدون فوائد في الدقهلية

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 202 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس، وذلك بإجمالى 800 ألف جنيه موزعة على 6 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

صرف الدفعة 202 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

137 مليونا و893 ألف جنيه إجمالي قروض شباب الخريجين بالدقهلية 

وأوضح  محافظ الدقهلية أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 14 شاب من الجنسين (5 من الذكور -9 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 137 مليونا، و893 ألف جنيه، استفاد منها 13703شاب وفتاة منهم (6505 ذكور - 7198 أنثى).

 

توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات

جاءت موافقة اللواء"مرزوق" بناء على  التقرير الذى عرضته  وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

 

تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين

وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها، والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع على العمل الحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات السوق اجراءات الحصول الفرص التمويلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جهاز شباب الخريجين توفير حياة كريمة محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية مشروعات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

التحفظ على 103 شيشة في حملة على أكشاك المشروبات بالوادي الجديد

مدارس بني سويف تستعد لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسي الجديد

الدولار يسجل أكبر ارتفاع في أسبوعين بعد تغير توقعات الفائدة

محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة سرعة الاستجابة للشكاوى

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

قرار جديد لرئيس الوزراء، الاستيلاء المباشر على أراضٍ لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج بالغربية

الخطيب يتسلم تقريرا عن أزمة تصريحات وكيل إمام عاشور

سيناريو الأهلي لتجهيز خليفة النحاس

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads