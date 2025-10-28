الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حوادث

19 نوفمبر، موعد محاكمة فتاة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور

الفنان محمد نور،
الفنان محمد نور، فيتو

حددت المحكمة الاقتصادية 19 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة فتاة متهمة بسب وقذف الفنان  محمد نور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.

وجاء في التحقيقات: إن المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة.

فيما نفت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة عدة اتهامات وهي: اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير وسب الفنان محمد نور وتوجيه عبارات من شأنها الحط من قدره بين أقرانه.
تحرر المحضر اللازم وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في شأنها.

