حوادث

إحالة فتاة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور للمحاكمة

محكمة، فيتو
أمرت نيابة الشئون الاقتصادية، بإحالة فتاة متهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للمحاكمة الاقتصادية.

وجاء في التحقيقات: إن المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة.

فيما نفت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة عدة اتهامات وهي: اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير وسب الفنان محمد نور وتوجيه عبارات من شأنها الحط من قدره بين أقرانه. 

تحرر المحضر اللازم وتمت احالته الى النيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في شأنها.

نيابة الشئون الاقتصادية الفنان محمد نور فيسبوك موقع التواصل الإجتماعى

الجريدة الرسمية