وزير البترول يلتقي وفدًا من شركات التعدين الأسترالية لبحث فرص الاستثمار

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه وفدا من شركات التعدين الأسترالية، انفتاح مصر وتشجيعها للاستثمارات في قطاع التعدين، لما يتمتع به من فرص وإمكانات هائلة.

وأكد الوزير على الالتزام بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات التعدينية، من خلال إطار يحقق الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الجديدة، مؤكدًا أن الإصلاحات الأخيرة تسهم أيضًا في التعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات والتراخيص للمستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تعتزم تقديم حزمة محفزات جديدة لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعدين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كما أنها مهتمة بالتعرف على آراء المستثمرين ومقترحاتهم.

تشريعات محفزة للاستثمار ومقومات طبيعية من اهم أسباب الارتقاء بقطاع التعدين

واستعرض الوزير مقومات الانطلاق بقطاع التعدين التي تشمل الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن وبنية تحتية قوية، ومصادر طاقة متنوعة، وإجراءات تشريعية محفزة، مشيرًا إلى أن النجاح في هذا القطاع لم يعد مجرد رغبة، بل قرار تدعمه إرادة حقيقية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الأسترالي خلال اليومين الماضيين لعدد من المواقع التعدينية للذهب في مصر، وفي مقدمتها منجم السكري وشركة مناجم النوبة للتعدين، إضافة إلى المعامل المتطورة لتحليل العينات المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأشاد ممثلو الشركات الأسترالية بروح التعاون التي لمسوها، وبالحرص على توفير سبل الدعم للمستثمرين، مشيدين بالتحولات الجذرية التي شهدها مناخ الاستثمار التعديني في مصر، بما جعلها مقصدًا آمنًا ومستقرًا للاستثمار في التعدين والصناعات التعدينية.

وأبدى الوفد اهتمامًا بمنصة التعدين الرقمية الجاري تطويرها بواسطة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للتيسير على المستثمرين وتعزيز كفاءة البيانات الجيولوجية، وكذلك مشروع المسح الجوي الإقليمي لتحديث الخرائط الجيولوجية وقاعدة البيانات للثروات المعدنية.

وأبدى الوزير سعادته بهذه الانطباعات ورغبة الوفد في التعاون وإقامة شراكات في قطاع التعدين لإطلاق كافة إمكانات هذا القطاع، كما أثنى على مبادرتهم لإبراز كافة التغيرات والتطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع التعدين المصري من خلال مختلف قنوات التواصل.

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومن الجانب الأسترالي دوج هوراك الرئيس التنفيذي للمجموعة الأسترالية الإفريقية للتعدين والطاقة التي تضم أكثر من 100 شركة تعمل في التعدين والبترول والغاز، وهوارد جولدن الرئيس التنفيذي لشركة مارفيل جولد، وجاكوباس جران ممثل شركة SRK، وكولين روبون مدير الاستكشاف في شركة SRK، وشريف أندراوس رئيس قطاع الموارد الطبيعية العالمية والطاقة بشركة BDO، وتيموثي ليفزي استشاري شركة ليلانتوس للاستشارات المحدودة.

