سن الرشد وفقا لقانون الأحوال المدنية

حدد قانون الأحوال المدنية سن الرشد الذي يترتب عليه اكتساب الشخص للأهلية القانونية الكاملة في التعاملات المدنية والإدارية.

ويُعد بلوغ هذا السن خطوة أساسية في حياة الفرد، إذ تمكنه من استخراج الأوراق الرسمية والتصرف في شؤونه الخاصة دون وصاية أو قيد قانوني.

ووفقا للقانون، كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

موعد استخراج بطاقة الهوية

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي

ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.

غرامة 50 جنيها حال تخلف المواطن عن استخراج بدل فاقد

ويتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيهًا حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تحرير محضر الفقد بها:

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية.

الوظيفة والحالة الاجتماعية.

حضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

استمارة بطاقة الرقم القومي.

المستندات الدالة على إثبات الشخصية.

محل الإقامة.

أسماء ممنوع تسميتها وفق القانون

ونص القانون الصادر برقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، على أنه يحظر 4 أنواع من الأسماء يمنع على المصريين تسميتها، حيث نصت المادة 21 من قانون الأحوال المدنية على أنه: لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبًا أو مخالفِا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية.



1- الأسماء المركبة

الأسماء المركبة على رأس الأسماء المحظورة بأمر القانون، والتي كان يسمح سابقًا بتسميتها، والاسم المركب هو الاسم المكون من مقطعين، مثل، محمد علي، وجمال عبد الناصر وغيرها.

2- اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد

يحظر القانون تكرار نفس الاسم لأخوين أو أختين من نفس الأب، وذلك لأسباب قانونية وأمنية.



3- الاسم المخالف للنظام العام

وهو الاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظ خادش للحياء في المطلق، حيث يحظر تمامًا تسمية الطفل باسم قبيح أو مذموم أو مثير للسخرية.

4- الأسماء المخالفة للشرائع السماوية

وهي الأسماء التي تحمل إهانة المقدسات في الشرائع، أو اسم قد يسبب فتنة طائفية عند ذكره، أو يكون مخالفًا للشرائع السماوية، بسبب جهل الأبوين الديني، مثل: عبد النبي، عبد الرسول، عبد اللات وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.