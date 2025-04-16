4 أنواع من الأسماء يمنع على المصريين تسميتها وفق قانون الأحوال المدنية

تضمن قانون الأحوال المدنية، عدة ضوابط لاختيار أسماء الأبناء، وحظر 4 أسماء يمنع تسميها، ولا بد أن يكون الاسم متسقا مع العادات والأعراف وليس من الأسماء الدخيلة على المجتمع أو مخالفًا للأعراف السماوية.

4 أنواع من الأسماء يمنع تسميتها

ونص القانون الصادر برقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، على أنه يحظر 4 أنواع من الأسماء يمنع على المصريين تسميتها، حيث نصت المادة 21 من قانون الأحوال المدنية على أنه: لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبًا أو مخالفِا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية.

1- الأسماء المركبة

الأسماء المركبة على رأس الأسماء المحظورة بأمر القانون، والتي كان يسمح سابقًا بتسميتها، والاسم المركب هو الاسم المكون من مقطعين، مثل، محمد علي، وجمال عبد الناصر وغيرها.

2- اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد

يحظر القانون تكرار نفس الاسم لأخوين أو أختين من نفس الأب، وذلك لأسباب قانونية وأمنية.



3- الاسم المخالف للنظام العام

وهو الاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظ خادش للحياء في المطلق، حيث يحظر تمامًا تسمية الطفل باسم قبيح أو مذموم أو مثير للسخرية.

4- الأسماء المخالفة للشرائع السماوية

وهي الأسماء التي تحمل إهانة المقدسات في الشرائع، أو اسم قد يسبب فتنة طائفية عند ذكره، أو يكون مخالفًا للشرائع السماوية، بسبب جهل الأبوين الديني، مثل: عبد النبي، عبد الرسول، عبد اللات وغيرها.



شروط تصحيح قيود الأحوال المدنية لوقائع الميلاد

تجدر الإشارة إلى أن وضع قانون الأحوال المدنية، ضوابط وآليات تصحيح قيود الأحوال المدنية، وحظر إجراء أي تغيير أو تصحيح في بها إلا بقرار يصدر بذلك من اللجنة الخاصة بإدارة الأحوال المدنية التابعة لكل محافظة.

فى هذا الصدد، نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:

1- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسًا.

2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.

3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.