كل ما تريد معرفته عن مواعيد عرض مسلسل "المرسى"

بطل مسلسل المرسى، فيتو

يواصل مسلسل المرسى جذب اهتمام الجمهور منذ انطلاق عرضه، نظرًا لأجوائه الدرامية المشوقة وأحداثه المليئة بالإثارة. 

وفي ظل تصاعد اهتمام المشاهدين، يبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل المرسى لمتابعة تطورات القصة وأداء أبطاله الذين لفتوا الأنظار منذ الحلقات الأولى.

مواعيد عرض مسلسل المرسى

ويعرض مسلسل المرسى عبر منصة شاهد وقناة MBC1 من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

مسلسل على مر الزمان

مسلسل المرسى مقتبس عن المسلسل التركي الشهير على مر الزمان عُرض لأول مرة عام 2010، وحقق نجاحًا واسعًا استمر لأكثر من 120 حلقة.  

 ويقدم “المرسى” قصة على مر الزمان برؤية عربية معاصرة، وتدور أحداث المسلسل التركي حول القبطان علي أكارسو الذي يقضي أغلب وقته في رحلات بحرية طويلة، تاركًا خلفه زوجته الوفية جميلة وأطفاله. 

لكن رحلاته تغيره، وهناك في الغربة يقع في حب امرأة أوروبية تُدعى كارولين، لتبدأ سلسلة من الصراعات بين حبه الجديد وواجبه تجاه عائلته.  

مسلسل على مر الزمان إخراج زينب جوناي تان وتأليف كوزكن إرماك وجوليزار إرماك، وبطولة عايشة بنجول يلدز، جاغري إتكسوي، أراس بولوت إينيملي، متاتي هوروز أوغلو، ويلما إيليس، تولجا جوليش. 

ويشارك في بطولة مسلسل المرسى عبد المحسن النمر، عائشة كاي، خالد البريكي، أحمد شعيب، أصايل محمد، ميلا الزهراني، عزام النمري، سارة الحربي وغيرهم، وهو من إخراج فكرت قاضي.  

الجريدة الرسمية