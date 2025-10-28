قد تكون سببًا في إنقاذك، فحص بسيط للعين يتنبأ بأمراض القلب وسرعة التقدم في العمر

كشفت دراسة جديدة أن الأوعية الدموية الدقيقة في العين قد تحمل مفتاح التنبؤ بخطر إصابة الشخص بأمراض القلب وسرعة تقدمه في العمر البيولوجي.

وبحسب الباحثين في جامعة ماكماستر ومعهد أبحاث صحة السكان، فإن فحوصات شبكية العين قد تستخدم يوما ما كوسيلة غير جراحية لتقييم الصحة الوعائية العامة وحالة الشيخوخة البيولوجية في الجسم، ما يفتح آفاقا جديدة للكشف المبكر والتدخل، وفقا لميديكال إكسبريس.

وتقول ماري بيجير، الباحثة الرئيسية في الدراسة والأستاذة المشاركة في قسم الطب بجامعة ماكماستر: "من خلال ربط فحوصات الشبكية والبيانات الجينية والعلامات الحيوية في الدم، اكتشفنا مسارات جزيئية تساعد على تفسير كيفية تأثير الشيخوخة على الجهاز الوعائي".

وتضيف بيجير، وهي باحثة في معهد صحة السكان: "تقدم العين رؤية فريدة غير باضعة للجهاز الدوري في الجسم، فالتغيرات في أوعية الشبكية الدموية غالبًا ما تعكس التغيرات التي تحدث في جميع أنحاء الأوعية الدموية الصغيرة في الجسم".

ولإجراء الدراسة، جمع الباحثون بين فحوصات الشبكية والبيانات الجينية وتحاليل عينات الدم من أكثر من 74 ألف مشارك من 4 مجموعات بحثية.

ووجد الفريق أن الأشخاص الذين لديهم أوعية دموية أقل تعقيدا وتفرعا كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأظهروا علامات على الشيخوخة البيولوجية، مثل ارتفاع الالتهابات وقصر العمر الافتراضي.

كما كشفت الدراسة عن بروتينين بارزين هما (MMP12) ومستقبلات (IgG-Fc IIb)، وكلاهما مرتبط بالالتهاب والشيخوخة الوعائية، ويمكن أن يكونا أهدافا محتملة للأدوية المستقبلية.

يذكر أنه حاليا، يتطلب تقييم الأمراض المرتبطة بالعمر، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف إجراء اختبارات متعددة.

ويأمل الباحثون أن يمكن استخدام فحوصات الشبكية وحدها في النهاية كطريقة سريعة ومتاحة لتقييم الشيخوخة ومخاطر القلب والأوعية الدموية، لكن ما يزال التقييم السريري الأعمق مطلوبا للحصول على الصورة الكاملة.

