اختراق طبي غير مسبوق يعيد "البصر" لمرضى كبار السن

في خطوة طبية غير مسبوقة، تمكن فريق من العلماء في كلية لندن الجامعية من إعادة القدرة على الرؤية والقراءة لـ 27 من أصل 32 مريضًا يعانون من "التنكس البقعي" المرتبط بالعمر، أحد أكثر أسباب العمى شيوعًا لدى كبار السن.

الإنجاز تحقق بفضل تقنية مبتكرة تعتمد على زرع شريحة إلكترونية صغيرة داخل شبكية العين، تعمل بمساعدة نظارات مزودة بكاميرات بالأشعة تحت الحمراء.

تقوم هذه الكاميرات بالتقاط الصور وتحويلها إلى إشارات كهربائية تُرسل مباشرة إلى الخلايا العصبية السليمة في الشبكية، ما يمكّن الدماغ من تكوين صور مرئية واضحة دون التأثير على الرؤية الجانبية للمريض.



وأوضح الأستاذ المساعد في الكلية "ماهي مُقيت"، أن هذا الاختراق يمثل "خطوة كبيرة نحو تطوير الرؤية الاصطناعية للإنسان"، مشيرًا إلى أن استعادة القدرة على القراءة تعني للمرضى أكثر من مجرد رؤية الكلمات، إذ تمنحهم استقلالية نفسية، وجودة حياة أفضل.

وشملت التجارب السريرية 38 مريضًا من خمس دول أوروبية، وافقوا جميعًا على الخضوع لعملية زرع شريحة دقيقة لا تتجاوز أبعادها 2×2 ملم.

وأظهرت النتائج تحسّنًا ملحوظًا لدى أغلب المشاركين، إذ تمكن بعضهم من قراءة المخططات البصرية كاملة بعد أسابيع من التدريب، فيما واجه آخرون آثارًا جانبية مؤقتة تم حل معظمها خلال شهرين.



يُذكر أن "التنكس البقعي" المرتبط بالعمر يصيب عادة كبار السن نتيجة تلف الخلايا المسؤولة عن استقبال الضوء في الشبكية، ويؤدي تدريجيًا إلى فقدان الرؤية المركزية.

ويأمل العلماء أن تمثل التقنية الجديدة بداية عصرٍ جديد في علاج العمى، حيث تلتقي التكنولوجيا المتقدمة مع الأمل الإنساني في استعادة النظر.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.