وزير العمل يكشف عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تواصل تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ عدد المنشآت التي خضعت للتفتيش خلال الأيام الـ10 الماضية بلغ نحو 1065 منشأة، موضحًا، أنّه سيقود بنفسه حملات تفتيش ميدانية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح، أن الهدف هو ضبط سوق العمل وضمان حصول كل عامل على حقوقه وفقًا للقانون، موجهًا، رسالة لأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقوانين، ومشددًا على أنّ الوزارة لن تهدأ حتى يتحقق الانضباط الكامل في سوق العمل ويشعر العمال بالأمان الوظيفي.

وتابع، أنّ العقوبات والغرامات الناتجة عن مخالفات أصحاب الأعمال لا يتحملها العمال بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنّ المحاضر تُحال إلى المحكمة التي تصدر أحكامها ضد صاحب المنشأة فقط، وليس ضد العامل.

وأشار إلى أنّ القانون الجديد يتضمن غرامات مغلظة بحق المخالفين، وهو ما يشكّل رادعًا قويًا لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفًا، أنّ الهدف من التفتيش ليس العقاب وإنما تحقيق العدالة وتمكين العمال من حقوقهم، وأن الوزارة تسعى لتطبيق القانون بروح من الإنصاف والحزم في آن واحد.

صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور

وبيّن وزير العمل أنّ بعض القطاعات مثل الأمن والتغذية والنظافة لا تزال تواجه صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل، إلا أنّ الوزارة تتابع أوضاع هذه الفئات عن كثب لضمان تحسين ظروفهم.

وأكد أنّ حملات التفتيش مستمرة دون سقف زمني حتى التزام جميع المنشآت بتطبيق القانون، مضيفًا أنه سيواصل متابعة الموقف ميدانيًا بنفسه في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على توفير فرص عمل آمنة، وقد تم طرح 250 وظيفة فورية بالتعاون مع شركة هواوي و2000 وظيفة إضافية خلال أحد الملتقيات الوظيفية الأخيرة، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل كريمة تضمن الأمان المهني والدخل المناسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.