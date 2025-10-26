وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وموقف عددٍ من مشروعات المرافق وتطوير العمل بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، على أهمية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بانتظام وتقديم خدمة متكاملة، مع العمل على تلبية الاحتياجات المستقبلية، بجانب أهمية التوسع في تركيب عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع في كل المدن الجديدة، واستكمال منظومة GIS لرفع شبكات المرافق وإعداد بيانات كاملة لكل المرافق المنفذة وتحقيقها بشكل فعال جدًا.

كما أكد الوزير تقديم خدمة للمواطن والمستثمر بشكل أكثر تأثيرًا، وتوفير آلية أكثر فاعلية في سداد المتأخرات وتوفير منظومة إلكترونية لعدادات المياه للمدن الجديدة بشكل فعال ومؤثر تشمل سداد الفواتير والتعاقدات، مع توحيد آليات العمل والمتابعة على مستوى الوزارة، وتوفير آلية لدفع الفواتير من خلال التطبيقات الذكية على الهاتف المحمول، ودفع الفواتير المستحقة لعدادات المياه الميكانيكية من خلال تطبيقات الدفع (إنستاباى وفورى)، مع أهمية التفاعل مع الشكاوى من متلقي الخدمة والعمل على حل كل المشكلات المتعلقة بقطاع المرافق.

وتابع الوزير خلال الاجتماع، أعمال منظومة GIS لتحميل كل الشبكات عليها، والتحليل الهيدروليكي لمواكبة التوسعات الكبيرة فى المشروعات، وسير العمل بقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية ورؤيته خلال الفترة المقبلة، وجهود التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على توطين الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي والاستفادة من إعادة تدوير المخلفات ورفع كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد وترشيد استهلاك المياه، مع أهمية حوكمة استهلاك المياه بالأنشطة الصناعية بالمدن الجديدة.

كما تابع الوزير موقف عددٍ من محطات تحلية مياه البحر المنفذة والجاري تنفيذها والمحطات المزمع إنشاؤها ومنها محطة تحلية مدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ محطة تحلية شرق مطروح ومحطة تحلية بديلة جنوب العلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.