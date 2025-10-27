الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: تطوير مركز دراسات السلامة والصحة المهنية للارتقاء بمستوى الكوادر بالقطاعات المختلفة

جولة محمد جبران وزير
جولة محمد جبران وزير العمل

تفقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك لمتابعة سير العمل وخطط التطوير الجارية بالمركز.

تفقد الوزير عددًا من الأقسام التدريبية، واطلع على أعمال تطوير المسرح التابع للمركز تمهيدًا لتحويله إلى منارة للتدريب والتثقيف في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وأكد وزير العمل خلال الجولة أن المركز يعد أحد أهم أذرع الوزارة في بناء ثقافة الوقاية وتعزيز بيئة العمل الآمنة، مشيرًا إلى أن تطوير بنيته التحتية وتجهيزاته التدريبية يأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.

 

وشدد جبران على أن الوزارة تعمل على تحديث مناهج التدريب ورفع كفاءة المدربين بما يتواكب مع معايير العمل الدولية، مؤكدًا أن المسرح الجاري تطويره سيُستخدم في عقد الندوات والورش التفاعلية والعروض التوعوية الموجهة للعاملين وأصحاب الأعمال.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح من مسؤولي المركز حول البرامج التدريبية القائمة وخطط التوسع في تقديم الدورات المتخصصة لمختلف القطاعات، موجهًا بضرورة تسريع وتيرة التطوير واستحداث أدوات تدريب حديثة تعتمد على التكنولوجيا والمحاكاة الواقعية لمخاطر بيئة العمل.

واختتم وزير العمل جولته بالتأكيد على أن المركز سيظل نموذجًا يحتذى به في تطبيق معايير السلامة المهنية ونشر الوعي الوقائي، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل العمالة المصرية وضمان سلامتهم في مواقع العمل داخل مصر وخارجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنية وزير العمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق منذ تأسيسه حتى الآن 362 مليونًا و500 ألف جنيه

وزارة العمل: فرص توظيف جديدة بالأردن في مجال التحميل والتنزيل

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بعد تراجع أسعارها، مواصفات سيارات بايك X7 موديل 2025

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

بفرمان من اتحاد الكرة، دونجا خارج السوبر المصري

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة؟ وهل تشترط الطهارة للذكر؟

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

المزيد
الجريدة الرسمية