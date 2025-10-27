تراجع أسعار فولكس فاجن تيجوان بقيمة 200 ألف جنيه

سيارات فولكس فاجن، كشف الوكيل المحلي للعلامة الألمانية فولكس فاجن، عن حجم تراجع أسعار سيارتها فولكس فاجن تيجوان خلال شهر أكتوبر وبلغ حجم التراجع نحو 200 ألف جنيه، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من صباح غدّ الثلاثاء داخل المعارض المصرية.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة الالمانية فولكس فاجن، كافة الموزعين والتجار بالأسعار الجديدة فولكس فاجن تيجوان، ونرصدها في التقرير التالي وهي:

مواصفات سيارات فولكس فاجن تيجوان

تتوافر السيارة تيجوان بمحرك وحيد فئة TSI سعة ١.٤ لترات يولِّد ١٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر. يتَّصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية.

حصلت علي تصميم ثلاثي الأبعاد، وغيرها من اللمسات الجذابة وقاعدة العجلات فاحتفظت بالطول السابق نفسه الذي يبلغ ٢٦٨١ ملم، مما انعكس بالإيجاب على مستويات الرحابة داخل المقصورة الداخلية.

شَهدت المقصورة الداخلية لفولكس فاجن تيجوان الجديدة كليًّا تغيُّرًا جِذريًّا مقارنة بمقصورة الطراز السابق؛ حيث باتت تستفيد حاليًّا من مظهر أكثر بساطة وتصميمًا أنيقًا يَغلب عليه الطابع التقني المميَّز.

وتَدعُم أنظمة كار بلاي وأندرويد أوتو. وايضًا لوحة عدَّادات رقمية بالكامل قياس ١٠.٢٥ بوصة تُعَزِّز مِن الطابع العصري وتُكمِّل الطلَّة التقنية المتطوِّرة بوجه عام.

و تجهيزات الراحة والترف المتوافرة قياسيًّا، أبرزها شاشة عَرض المعلومات منعكسة على الزجاج الأمامي HUD، وفتحة السقف البانورامية ذات التحكم الكهربائي القابلة للإمالة والانزلاق، ونظام الإضاءة الداخلي من ٣٠ لونًا، والمقاعد الأمامية ذات التحكم الكهربائي مع خاصية الذاكرة ودعم منطقة الفخذ، بخلاف الكسوة الجلدية فئة Varenna لمقاعد النسخة ergoActive Plus.

مع مساند الرأس الأمامية الخاصة بالفئة R-Line، والمِقْود الجلدي ثلاثي الأذرع متعدد الاستخدامات المثبَّت عليه أذرع تغيير ناقل الحركة يدويًّا، إلى جانب مثبِّت السرعة، وفتحتي USB-C، ونظام الدخول السهل دون استخدام المفاتيح التقليدية، وخاصية فتح حقيبة الأمتعة دون استخدام اليدين، وكذلك النظام الصوتي عالي النقاء المتَّصل بثماني سمَّاعات، وغيرها من تجهيزات الراحة والترف.

