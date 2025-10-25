السبت 25 أكتوبر 2025
تصل إلى 26 جنيها، ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 436 جنيها، بارتفاع 8.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر لحم الضأن الصافي بين 380 جنيها إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 398 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيها إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة البتلو 

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 435 جنيها في الأسواق، بارتفاع 18 جنيها عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 380 جنيها و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 413 جنيها، بارتفاع 26 جنيها عن سعرها السابق وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 350 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 375 جنيها، بارتفاع 21 جنيهًا عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 411 جنيها في الأسواق، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 408 جنيهات في الأسواق، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 360 جنيها أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 460 جنيها في الأسواق.

