انخفاض أسعار النفط بضغط من توقعات زيادة إنتاج "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات، الاثنين، متأثرة بشكل أساسي بأنباء عن عزم تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج، وهو ما قوض التفاؤل حول تقدم محادثات التجارة الأمريكية الصينية والعقوبات الأمريكية على شركات نفط روسية.

تراجع أسعار النفط

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.49% لتسجل 65.62 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 0.31% إلى 61.31 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد خسرت كليهما حوالي 1% في الجلسة المبكرة.

توقعات بعزم أوبك زيادة إنتاج النفط

وجاءت هذه الخسائر مدفوعة بتقارير أشارت إلى أن ثماني دول ضمن تحالف "أوبك+" تظهر ميلا لزيادة إنتاجها النفطي بدءاومن ديسمبر المقبل، في إطار مساعي السعودية لاستعادة الحصص السوقية.

وسبقت هذا التراجع موجة صعودية شهدها الأسبوع الماضي، حيث قفز خام برنت نحو 8.9% مدعومًا بالعقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا، والتي ساهمت إلى جانب بيانات طلب قوية من الولايات المتحدة في دعم الأسعار بعد أن كانت قد لامست أدنى مستوياتها منذ مايو.

كما ساعد في تحسين معنويات السوق حديث وزير الخزانة الأمريكي عن التوصل إلى "إطار عمل جوهري" لاتفاق تجاري مع الصين، وهو ما يخفف من حدة التوترات ويدعم آفاق النمو العالمي والطلب على الطاقة.

ويبقى السوق في انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات "أوبك+" الأحد المقبل، بينما يراقب المحللون فعالية العقوبات الأمريكية على الطاقة الروسية، والتي قد تدفع موسكو لبيع النفط بخصومات عبر قنوات بديلة، مما يعيد ضغوط المعروض مرة أخرى.

