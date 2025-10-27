الإثنين 27 أكتوبر 2025
اقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين

البورصات الخليجية
البورصات الخليجية

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الإثنين بالأسواق الخليجية والتي عادت للتباين في مستهل الجلسة.

ففي المملكة العربية السعودية ارتفع موشر السوق الرئيسي بنسبة 0.37% وتقدر ب 43 نقطة ليصل الي 11636 نقطة بقيم تداول إجمالية 6 مليارات ريال.

وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.22%وتقدر ب 20 نقطة ليصل إلي 8796 نقطة بقيم تداول تجاوز 50مليون دينار.

وفي الإمارات

غلب التباين علي أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.49%وتقدر بـ 30 نقطة ليصل إلي 6036 نقطة

في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.25% وتقدر بـ 26 نقطة، ليصل إلي 10227نقطة بقيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم، وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ونتائج أعمال الشركات الفصلية

الاسواق الخليجية أسواق الخليج أداء البورصات الخليجية العربية السعودية السوق الرئيسى المملكة العربية السعودية بورصات الخليج

