الدوري المصري، الاتحاد يتأخر أمام وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

هدف وادي دجلة سجله اللاعب محمود دياسطي في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه لمواجهة وادى دجلة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025– 2026.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة

يدخل الاتحاد السكندري مباراته أمام وادي دجلة بتشكيل مكون من:

صبحى سليمان.. مصطفى ابراهيم.. محمود شبانة.. عمرو صالح.. أبو بكر ليادى.. عبد الغنى محمد.. عبد الرحمن بودى.. سافيور.. اكيم.. كناريا.. فادى فريد

الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل وادي دجلة أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، عمر عدلي، أحمد رضا.

خط الوسط: ميس كاندروب، إسلام كانو، محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: محمود دياسطي، يوسف ويا، فرانك بولي.

ويسعى الاتحاد السكندري، بقيادة تامر مصطفى المدير الفني، لتحقيق الثلاث نقاط للابتعاد عن دائرة صراع الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

فيما يطمح فريق وادي دجلة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام منافسه زعيم الثغر، من أجل دخول المربع الذهبي في الدوري الممتاز من جديد.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل الاتحاد السكندري المركز 19 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد وادي دجلة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.

حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة

ويدير لقاء الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة طاقم حكام مكون من: الدولي محمد معروف (حكمًا للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات (مساعدين)، أحمد ناصر (حكمًا رابعًا)، والدولي عبد العزيز السيد وأحمد ناجي (تقنية الفيديو).

قائمة الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة

صبحي سليمان، عبد الرحمن بودي، المنشاوي، نور علاء، محمود علاء، محمد كناريا، محمد سامي، ناصر ناصر، مصطفي ابراهيم، فادي فريد، عبد الغني محمد، فيفور أكيم، أبو بكر اليادي، سيفوري إيزاك، عمرو صالح، مؤمن شريف، محمود شبانة، أحمد عيد، إسلام سمير، جون ايبوكا.

