شعبة الحلويات بالإسكندرية تعقد اجتماعًا لتعزيز الرقابة على الأسواق واستقرار الأسعار

عقدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعها الدوري برئاسة محمد حفني، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة الشعبة، وبحضور المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وعدد من قيادات مديرية التموين.

وذلك في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل على متابعة تطورات القطاعات التجارية المختلفة وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية، ناقش اجتماع الشعبة دور مديرية التموين بالإسكندرية في الرقابة على حركة التجارة والأسواق.

كما تم بحث آليات ضمان توافر السلع الغذائية بأعلى جودة وبأسعار مناسبة للمواطن السكندري، بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك.

وأكد الاجتماع على أهمية الدور الرقابي والتوعوي الذي تقوم به مديرية التموين بالإسكندرية، من خلال متابعة الأسواق وتطبيق القوانين المنظمة للتجارة الداخلية، إلى جانب نشر الوعي بين التجار حول معايير الجودة والسلامة والتسعير العادل.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية بالإسكندرية ومديرية التموين لدعم استقرار الأسواق، وضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات مجلس إدارة الغرفة بدعم جميع القطاعات التجارية والخدمية بالمحافظة.

