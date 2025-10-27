إعلام 6 أكتوبر تناقش الابتكار والإبداع في الاتصال بعصر التكنولوجيا

نظمت كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر المؤتمر السنوي التاسع والعشرين لجمعية AUSACE الأمريكية تحت عنوان “الابتكار والإبداع في الاتصال في عصر التقدم التكنولوجي”.

حضر المؤتمر الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، والدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا فاروق أبوزيد عميدة كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، والدكتورة سحر خميس رئيس جمعية AUSACE والأستاذ بجامعة Maryland College Park بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات الأكاديمية والإعلامية في مصر والعالم العربي.

وقال الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، إن عالم الاتصال يشهد ثورة غير مسبوقة، وأن الإبداع لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة العصر، ودعا إلى تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد الرقمي في الوطن العربي.

أهمية تطوير الإعلام الأكاديمي والمهني

وأشارت الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق إلى أهمية تطوير الإعلام الأكاديمي والمهني لمواكبة التحول التكنولوجي العالمي، لافتة إلى أن “الإبداع والابتكار هما ما يميز الأمم المتقدمة.

وأوضحت السفيرة سها الجندي، أن القوى الناعمة المصرية هي شريان الحياة لمستقبل متميز، مؤكدة أن الابتكار مسؤولية جماعية، وأن الشباب هم قادة المستقبل في مجالات الإعلام الرقمي والإبداع التكنولوجي.

الذكاء الاصطناعي ليس بديلا للعقل البشري

وقال الدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس الجامعة إن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة للتطوير والإنتاج وليس بديلًا عن العقل البشري، مؤكدًا أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو بناء بيئة تعليمية وإعلامية رقمية قادرة على الابتكار والإبداع.

واوضح الدكتور هشام تمراز، أهمية البحث العلمي في تطوير الدراسات الإعلامية، محذرًا من اتساع نطاق إعلام المواطن غير الموثّق، وداعيًا إلى تحري الدقة والمصداقية حفاظًا على وعي المجتمع وسلامته.

واوضحت الدكتورة سحر خميس رئيس جمعية AUSACE والأستاذ بجامعة Maryland College Park ان المؤتمر يأتي استجابة للتحديات الجديدة التي فرضها الذكاء الاصطناعي على الإعلام والاتصال، مشيرة إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين الجامعات العربية والأمريكية لتبادل الخبرات وتعزيز الإبداع العلمي.

