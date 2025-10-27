الذهب يواصل تراجعه عالميا، وسعر الأونصة الفوري ينخفض 3%

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا في البورصة العالمية، إلى ما دون 4 آلاف دولار للأونصة، مواصلا خسائره بعد أسوأ موجة هبوط يشهدها خلال أكثر من عقد.

ويأتي انخفاض الذهب، مع تقلص الطلب على الملاذات الآمنة بفعل إحراز تقدم في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

سعر أونصة الذهب الفوري

انخفض سعر أونصة الذهب الفوري بنحو 3% إلى حوالى 3990 دولارًا، بعد أن توقفت مكاسبه الحادة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الارتفاع القياسي للأسعار قد تجاوز حده الطبيعي.

كانت رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتدهور قيمة الدولار من أبرز العوامل التي غذت صعود المعدن الأصفر في الفترة الماضية، ما جذب المضاربين الأفراد ودفع الأسعار إلى منطقة تشبع شرائي.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب مرتفعا بأكثر من 50% منذ بداية العام.

