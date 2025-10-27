الإثنين 27 أكتوبر 2025
الذهب يواصل تراجعه عالميا، وسعر الأونصة الفوري ينخفض 3%

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا في البورصة العالمية، إلى ما دون 4 آلاف دولار للأونصة، مواصلا خسائره بعد أسوأ موجة هبوط يشهدها خلال أكثر من عقد.

ويأتي انخفاض الذهب، مع تقلص الطلب على الملاذات الآمنة بفعل إحراز تقدم في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

سعر أونصة الذهب الفوري

انخفض سعر أونصة الذهب الفوري بنحو 3% إلى حوالى 3990 دولارًا، بعد أن توقفت مكاسبه الحادة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الارتفاع القياسي للأسعار قد تجاوز حده الطبيعي.

كانت رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتدهور قيمة الدولار من أبرز العوامل التي غذت صعود المعدن الأصفر في الفترة الماضية، ما جذب المضاربين الأفراد ودفع الأسعار إلى منطقة تشبع شرائي.

أخر تطورات سعر الذهب فى الصاغة، عيار 21 وصل لهذا المستوى

شعبة الذهب تكشف حقيقة إصدار توجيهات للمستهلكين بالشراء من ماركات محددة

 

ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب مرتفعا بأكثر من 50% منذ بداية العام.

