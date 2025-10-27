الإثنين 27 أكتوبر 2025
الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

الدوري المصري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، نظيره وادي دجلة، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية عشرة ببطولة الدورى الممتاز على استاد الإسكندرية.

 

 ويسعى الاتحاد السكندري، بقيادة تامر مصطفى المدير الفني، لتحقيق الثلاث نقاط للابتعاد عن دائرة صراع الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.

 

فيما يطمح فريق وادي دجلة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام منافسه زعيم الثغر، من أجل دخول المربع الذهبي في الدوري الممتاز من جديد.

 

ويحتل الاتحاد السكندري المركز 19 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد وادي دجلة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.

 

حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة 

ويدير لقاء الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة طاقم حكام مكون من: الدولي محمد معروف (حكمًا للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات (مساعدين)، أحمد ناصر (حكمًا رابعًا)، والدولي عبد العزيز السيد وأحمد ناجي (تقنية الفيديو).

 

 

قائمة الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة

صبحي سليمان، عبد الرحمن بودي، المنشاوي، نور علاء، محمود علاء، محمد كناريا، محمد سامي، ناصر ناصر، مصطفي ابراهيم، فادي فريد، عبد الغني محمد، فيفور أكيم، أبو بكر اليادي، سيفوري إيزاك، عمرو صالح، مؤمن شريف، محمود شبانة، أحمد عيد، إسلام سمير، جون ايبوكا.

