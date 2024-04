طرح فيلم ANYONE BUT YOU على منصة نتفليكس

سيدني سويني، طرح اليوم الأربعاء فيلم ANYONE BUT YOU، للمشاهدة عبر منصة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، وذلك بعد رفعه من صالات السينما.

212 مليون دولار، إيرادات الفيلم الرومانسي ANYONE BUT YOU

وحقق الفيلم الرومانسي، ANYONE BUT YOU، إيرادات وصلت لـ212 مليون دولار أمريكي، عن ميزانية بلغت 25 مليون دولار فقط، وهو ما يعد نجاحا كبيرا، خاصة أنه لا يوجد أفلام رومانسية استطاعت، تحقيق تلك الإيرادات، منذ فيلم BRIDGET JONES’S BABY، الذي طرح في عام 2016.

العرض العالمي لفيلم Anyone But You في سيدني

وأقيم مؤخرا، العرض الخاص لفيلم Anyone But You، في العاصمة الأسترالية سيدني، بحضور أبطال العمل، وعلى رأسهم الممثلة الشابة، سيدني سويني، التي خطفت الأنظار بجمالها اللافت.

تفاصيل فيلم Anyone But You

وتدور أحداث فيلم Anyone But You، حول علاقة بيا وبين، التي تمر بالفتور، والملل بعد موعد غرامي ناجح بينهما، فيقررا الانفصال، ولكن حينما يلتقي الثنائي مجددًا في حفل زفاف بأستراليا؛ يقررا التظاهر أمام الحضور بأن علاقتهما لم تنتهي.

سيدني سويني تتعرض للعض من عنكبوت أثناء تصوير فيلم ANYONE BUT YOU

حالة من الرعب سيطرت علي الممثلة الشابة، سيدني سويني، بعد أن كشفت أنها تعرضت للدغة عنكبوت، أثناء تصوير فيلمها الجديد الذي تدور أحداثه في أستراليا.

وظهرت الممثلة البالغة من العمر 26 عامًا في برنامج الساخر الأمريكي، The Tonight Show، الذي يقدمه جيمي فالون، لتكشفت عن صراخها، أثناء تصويرها، مشهد كوميدي رومانسي، ضمن أحداث فيلم Anything But You been Real، بسبب هجوم عنكبوت عليها.

وأوضحت سويني، إنها اضطرت في المشهد الكوميدي إلى الصراخ، بينما كان العنكبوت يزحف على ذراعها، ولكن عندما بدأت الكاميرات في التحرك، غرس العنكبوب،"المدرب" أنيابه في جسدها، مما جعلها تصرخ بشكل هستيري، قائلة: “كنا نصور، وبدأ العنكبوت يعضني، لكننا في منتصف المشهد، ومن المفترض أن أصرخ بشكل تمثيلي، لكن صراخي أصبح خطيرًا بعد قيامه بعضي”.

وأضافت سويني أن لا أحد من أفراد طاقم الفيلم أدرك أن شيئا ما يحدث لأنهم اعتقدوا أنها كانت اندمجت في الصراخ كنوع من التمثيل، خاصة أن مشهد العنكبوت متواجد في المشهد، ومن المفترض انه مدرب، ولا يمكن أن يعضها، علي عكس ما حدث، قائلة: "أنا أقف هناك مع عنكبوت على ذراعي يعضني وأنا أصرخ والجميع يراقبني".

فيما أدرك شريكها النجم جلين باول، 35 عامًا، في النهاية، أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا تمامًا، وان سيدني تصرخ بالفعل، ليهرع لاطمئنان عليها.

واختتمت سويني، حديثها، في برنامج “جيمي فالون”، قائلة:"كان ذلك مثل صرخة الروح.. اعتقدت أنني سأموت."