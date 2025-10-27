ورش وندوات علمية مصاحبة لمعرض الوادي الجديد الزراعي الثاني "EGY AGRI"

اختتمت محافظة الوادي الجديد، فعاليات الورش والندوات العلمية المتخصصة المصاحبة لمعرض الوادي الجديد الزراعي الثاني "EGY AGRI"، حيث استضافت القاعة الملحقة سلسلة من الملتقيات التي أدارها نخبة من أساتذة جامعة الوادي الجديد والمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية ومديرية الزراعة.

وذكرت محافظة الوادي الجديد، أن الورش والندوات جاءت على هامش فعاليات المعرض الزراعي للوادي الجديد في نسخته الثانية "EGY AGRI"، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة تعميق الوعي الزراعي وتبادل الخبرات العلمية لدعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «فيتو»، أن جلسات الملتقيات ركزت على محاور استراتيجية شملت: آليات التسويق الحديثة وتطبيقاتها العملية، واستعراض إنجازات مبادرة مكافحة سوسة النخيل، إلى جانب مناقشة دور الابتكار الغذائي كمحرّك للتنمية المستقبلية، ومقومات زراعة النباتات الطبية والعطرية، وأثر التغيرات المناخية على الزراعة المصرية، وسبل تحقيق الاستدامة من خلال تدوير مخلفات النخيل.

