لبحث المشروعات التنموية المشتركة، محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني EGY AGRI، بحضور الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن اللقاء استعراض عددا من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة وفي مقدمتها تطوير مصنع شكائر "الزماط" المقرر افتتاحه قريبًا، ومشروع إنشاء مجمع الحرف التراثية بمركز بلاط، ومشروع استصلاح وزراعة 19 ألف فدان بقرية أبو طرطور، والذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى على مساحة 450 فدانًا مزودة بشبكة ري مطري متكاملة.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تطرق إلى الجهود المشتركة في تطوير مجمع التمور وإنشاء بورصة للتمور بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.