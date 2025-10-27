الإثنين 27 أكتوبر 2025
المشدد 15 سنة لـشاب بتهمة حيازة سلاح ناري بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15 سنة لـشاب وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة سلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة، ومقاومة رجال الشرطة وإطلاق عيار ناري، لمنعهم من تنفيذ قرار النيابة بضبطه وإحضاره، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة في محافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، ومحمد عبدالمعز الغمراوى، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.


أحالت النيابة العامة المتهم ويدعى «عبدالله ع ع م» 21 سنة إلى محكمة الجنايات لأنه في شهر سبتمبر 2024 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا «فرد خرطوش» وذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه.


أضاف أمر الإحالة أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين القوة الأمنية القائمة على ضبطه بأن أطلق صوبهم عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم بتنفيذ قرار النيابة الصادر بضبطه وإحضاره ملوحًا به كما أطلق عيارا ناريا داخل نطاق المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.

