اغتصاب 8 سيدات واختطاف 25 فتاة، مبادرة أفريقية توثق جرائم الدعم السريع في مخيم زمزم

كشفت شبكة المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي "صيحة"، (SIHA) عن وقوع جرائم اغتصاب واختطاف مروعة ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع خلال هجومها على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور فى السودان.

اغتصاب نساء داخل المعسكر

وأكدت الشبكة أن ثماني سيدات وصلن إلى مدينة الفاشر، هربا من الدعم السريع، وأبلغن عن تعرضهن للاغتصاب داخل المعسكر يوم 13 أبريل الجاري، كما أكد شهود عيان قيام عناصر من قوات الدعم السريع باختطاف ما لا يقل عن 25 امرأة وفتاة باستخدام مركبات عسكرية، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وشنت ميليشيا الدعم السريع هجوما عنيفا على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 330 مدنيًا، بينهم 56 امرأة وفتاة، إضافة إلى إصابة أكثر من 200 امرأة بجروح متفاوتة، بعضها خطير.

مقتل 20 طفلًا آخرين في الهجمات التي استهدفت معسكري زمزم وأبوشوك

وكشف البيان عن إصابة ثمانية أطفال بجروح بالغة، بينما تم توثيق مقتل 20 طفلًا آخرين في الهجمات التي استهدفت معسكري زمزم وأبوشوك.

وأعربت الشبكة عن أسفها لمقتل اثنتين من المتطوعات اللواتي كنّ يشرفن على مطابخ مجتمعية داخل المعسكر بدعم من SIHA، معتبرة أن استهداف العاملين في الخدمات المدنية يُبرز حجم التهديد الذي يواجهه المدنيون في دارفور.

التدخل العاجل ونشر بعثة مشتركة لحماية المدنيين في دارفور

وأكد البيان أن نحو ألفي شخص فقط تمكنوا من الفرار إلى مدينة الفاشر، بينما لا يزال المئات من النساء والأطفال وكبار السن محاصرين داخل المعسكر، في ظروف وصفها البيان بأنها كارثية، وسط انعدام الحماية وانقطاع الغذاء والماء والرعاية الصحية.

ودعت SIHA في ختام بيانها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التدخل العاجل ونشر بعثة مشتركة لحماية المدنيين في دارفور، إلى جانب تأمين ممرات إنسانية آمنة للنازحين، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة التي وصفتها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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