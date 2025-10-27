الإثنين 27 أكتوبر 2025
كاظم الساهر وحسين الجسمي يجتمعان بحفل غنائي بأبو ظبي

كاظم الساهر
كاظم الساهر

أعلن المطرب كاظم الساهر عن استعداده لإحياء حفل غنائي مشترك مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وذلك يوم 27 من شهر ديسمبر المقبل بإمارة أبو ظبي.

 

ونشر كاظم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر الحفل، وعلق عليه قائلا: “الحفل المنتظر، في الاتحاد أرينا.. لا تفوتكم فرصة حضور ليلة من ليالي العمر.. كونوا على الموعد”

 

من جانب آخر يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض يوم 30 أكتوبر الجاري.


ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم ضمن موسم حفلات الرياض، وتطرح التذاكر يوم 15 أكتوبر.

حفل كاظم الساهر في جدة

ومؤخرا أحيا كاظم الساهر حفلا في مدينة جدة، وسط حضور جماهيري كبير.

 

وقدم كاظم الساهر خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعماله الغنائية، والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.

