علاج نقص هرمونات الغدة النخامية

الغدة النخامية هي غدة صغيرة بحجم حبة البازلاء تقع في قاعدة الدماغ أسفل منطقة ما تحت المهاد، وتعد جزءًا من نظام الغدد الصماء لدى الإنسان المسؤولة عن تصنيع العديد من الهرمونات الأساسية، وتخبر الغدة النخامية أيضًا الغدد الصماء الأخرى بإفراز الهرمونات.

الغدة النخامية، فيتو

هرمونات الغدة النخامية

وتصنع الغدة النخامية عدة هرمونات، وتشمل:

الهرمون الموجه لقشر الكظر (ACTH) هو هرمون يحفز الغدد الكظرية، ويحفز ACTH الغدد الكظرية على إطلاق هرمون يسمى الكورتيزول، والذي ينظم عملية التمثيل الغذائي وضغط الدم.

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الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH) هو هرمون يحفز إنتاج وإفراز هرمونات الغدة الدرقية من الغدة الدرقية (غدة في نظام الهرمونات)، وينظم هرمون الغدة الدرقية عملية التمثيل الغذائي في الجسم وهو مهم للنمو والتطور.

الهرمون المنبه للجريب (FSH) والهرمون اللوتيني (LH) هما هرمونان يتحكمان في الوظيفة الجنسية لدى الذكور والإناث، ويُعرف LH وFSH أيضًا باسم موجهة الغدد التناسلية، ووهي تعمل على المبيضين أو الخصيتين لتحفيز إنتاج الهرمونات الجنسية - الإستروجين من المبيضين والتستوستيرون من الخصيتين.

هرمون النمو (GH) هو هرمون يحفز النمو الطبيعي للعظام والأنسجة.

البرولاكتين هو هرمون يحفز إنتاج الحليب ونمو الثدي لدى الإناث.

الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) هو هرمون يتحكم في فقدان الماء عن طريق الكلى.

يحفز الأوكسيتوسين رحم المرأة على الانقباض أثناء الولادة ويشير إلى إفراز الحليب حتى يتمكن الطفل من الرضاعة، كما أنه يساعد على حركة الحيوانات المنوية عند الرجال، ويلعب الأوكسيتوسين أيضًا دورًا في العلاقة بين الوالدين والطفل، والإثارة الجنسية، ومشاعر الثقة.

علاج قصور الغدة النخامية

يتكون العلاج الطبي من العلاج بالهرمونات البديلة وعلاج السبب الأساسي.

الأدوية

الأدوية المستخدمة لعلاج قصور الغدة النخامية تحل محل الهرمون الذي ليس لديك ما يكفي منه:

تُستخدم الجلوكوكورتيكويدات لعلاج قصور الغدة الكظرية الناتج عن نقص الهرمون الموجه لقشر الكظر (ACTH).

ويستخدم العلاج ببدائل هرمون الغدة الدرقية لعلاج قصور الغدة الدرقية (وهي حالة يكون فيها إنتاج الغدة الدرقية منخفضًا)، ويمكن استخدام الأدوية، مثل ليفوثيروكسين في الشكل النشط للدواء، فإنه يؤثر على نمو وتطور الأنسجة وفقًا لموقع "Webmd" الطبي.

يتم علاج نقص الهرمونات الجنسية بالهرمونات المناسبة للجنس مثل هرمون التستوستيرون أو هرمون الإستروجين.

ويُستخدم العلاج ببدائل التستوستيرون عند الرجال، ويعزز التستوستيرون ويحافظ على تطور الخصائص الجنسية الثانوية مثل شعر الوجه لدى الذكور الذين يعانون من نقص الأندروجين.

الغدة النخامية، فيتو

يُستخدم العلاج ببدائل الإستروجين مع أو بدون هرمون البروجسترون عند النساء، ويعتبر هرمون الاستروجين مهمًا في تطوير وصيانة الجهاز التناسلي الأنثوي والخصائص الجنسية الثانوية مثل نمو الثدي.

ويتم استخدام العلاج ببدائل هرمون النمو (GH) للأطفال حسب الاقتضاء، والذي يحفز هرمون النمو النمو الخطي ونمو العضلات والهيكل العظمي، ويمكن أيضًا استخدام علاج هرمون النمو لدى البالغين، لكنه لن يجعلهم ينمون أطول، وتشمل الأمثلة السوماباسيتان بيكو أو السوماتروبين.

ويمكن لهرمونات الخصوبة مثل موجهة الغدد التناسلية أن تساعد في تحفيز الإباضة أو إنتاج الحيوانات المنوية إذا كنتِ المريض يعاني من العقم.

الجراحة

إذا كان هناك ورم، فقد تحتاج إلى عملية جراحية، اعتمادًا على نوعه وموقعه.