انطلاق فعاليات النسخة السادسة من ملتقى التوظيف “HiRE6”

برعاية وزارتي الاتصالات والعمل

شهدت القاهرة انطلاق فعاليات النسخة السادسة من ملتقى التوظيف (HiRE)، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل.

أهداف الملتقى السنوي

يهدف الملتقى السنوي الذى نظمته هواوي إلى ربط الكفاءات المصرية الشابة الحاصلة على شهادات هواوي المعتمدة عالميًا من خريجي أكاديميات هواوي وأكاديمية المواهب المصرية ETA بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، مع أكبر الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، وذلك عبر منصة تفاعلية متكاملة تجمع بين الشركات والكوادر المتميزة في تخصصات التقنيات المتقدمة، مثل: تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة السحابية (Cloud)، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة (Big Data)، والدتا كوم (DataCom)، وغيرها من التخصصات التقنية.

ويتيح HiRE6 هذا العام فرصًا متنوعة للشباب من مختلف التخصصات العلمية الحاصلين على شهادات هواوي من خلال البرامج التدريبية المتخصصة. بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في إطار مبادرة تهدف إلى تقديم دورات تدريبية أساسية في مجالات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، 5G، البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وتعد هذه الدورات مناسبة لجميع من لديهم شغف بالتعلم ويرغبون في اكتساب المعرفة الأساسية في تكنولوجيا المعلومات.

أكد وزير العمل محمد جبران أن الملتقى يجسد نموذجًا متميزًا للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم الكفاءات الشابة وتمكينها من قيادة مستقبل مصر الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع في مقدمة أولوياتها الاستثمار في الإنسان المصري وخاصة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحًا أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التدريب التحويلي وتنمية المهارات التكنولوجية المتقدمة بالتعاون مع المؤسسات الكبرى بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، ومختلف تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.

أضاف “جبران” أن هذا الملتقى يأتي في توقيتٍ دقيقٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية العالمية، ما يستلزم استمرار تأهيل كوادر وطنية تمتلك القدرة والمعرفة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل في هذا الإطار من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل الحديث.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة العمل تُولي أهمية كبيرة لتوسيع مجالات التعاون مع شركة هواوي في التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يواكب رؤية مصر لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، متمنيًا للملتقى النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه المشتركة لخدمة شباب مصر ومستقبلها.

كما أوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، قائلا: " أن التعاون بين المعهد القومي للاتصالات (NTI) وشركة هواوي العالمية ليس مجرد برامج تدريبية فحسب، بل يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري، وإعداد جيل من الكفاءات المصرية القادرة على الابتكار والمنافسة العالمية.

كما تنسجم مع توجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهداف الدولة المصرية نحو بناء الإنسان، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية والتحول الرقمي، وهو ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني ورفع مكانة مصر عالميًا. حيث يُعد التعاون المستمر بين المعهد القومي للاتصالات وشركة هواوي العالمية على مدار أكثر من عقدين، نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين القطاعين العام والخاص. إذ يجمع هذا التعاون بين الخبرة العلمية المتراكمة للمعهد، والإمكانات التكنولوجية العالمية التي تقدمها هواوي، مما يخلق منظومة تدريبية متكاملة ترتكز على أحدث مفاهيم الاتصالات والتحول الرقمي، وتستجيب لاحتياجات السوق ومتطلبات المستقبل.

وأضاف، "تكلل هذا التعاون بإطلاق مبادرة بنك المواهب المصرية ITB في عام 2019 والتي قام من خلالها المعهد بالتدريب والاعتماد الدولي لأكثر من 1700 محاضر ومدرب قاموا بتدريب ما يقرب من 60 ألف شاب وفتاة في أكثر من 160 أكاديمية لهواوي على مستوى الجمهورية خلال 6 سنوات. تلى ذلك في عام 2024 إطلاق أكاديمية المواهب المصرية (ETA) التي تعد جزءًا من مجهوداتنا المشتركة لبناء القدرات الرقمية من خلال برامج تدريب متخصصة تستهدف تدريب 15 ألف شاب وفتاة خلال 5 سنوات على مجالات التكنولوجيا المتقدمة. كما أطلقنا في نفس العام أكاديمية تقنيات الألياف الضوئية لتدريب 3000 فني ومهندس من الكوادر المطلوبة لخدمة مشاريع البنية التحتية للألياف الضوئية ومشروع حياة كريمة على مستوى الجمهورية."

أكد دو يونغ، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي مصر، أنه من خلال النسخة السادسة من ملتقى HiRE، نواصل مسيرتنا لتمكين الشباب المصري من دخول سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم الرقمية، كما نسعى لبناء منصة متكاملة تربط الكفاءات المصرية بالشركات الرائدة، وتضمن توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، دعمًا لرؤية مصر 2030 وتوجهاتها نحو اقتصاد رقمي مستدام.

قالت المهندسة أسماء سراج، المدير التنفيذي لأكاديميات هواوي مصر: "يعد ملتقى التوظيف Hire جزءًا أساسيًا من استراتيجية بناء القدرات، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للمواهب. يعمل برنامج Hire على ربط المواهب بسوق العمل بعد حصولهم على التدريب التكنولوجي والشهادات المعتمدة عالميا من هواوي. ويتميز الملتقى هذا العام بتنسيق مبتكر يعتمد على النموذج Hybrid، حيث تُعرض الوظائف عبر منصة مفتوحة لمدة شهر، مما يتيح فرصة للعديد من الشركات لاستقبال أكبر عدد من المتقدمين. يشارك في الملتقى هذا العام 100 شركة دولية، إقليمية ومحلية في مختلف التخصصات، لتغطية جميع المجالات الوظيفية، سواء في التكنولوجيا أو غيرها.

خلال فعاليات ملتقى التوظيف السادس HiRE، تم تكريم 7 من الشركات الأكثر تميزًا في دعم الشباب وتوفير فرص التوظيف، وذلك بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، ودو يونغ، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي مصر. كما تم تكريم مدربي أساتذة المعهد القومي للاتصالات تقديرًا لدورهم البارز في تدريب الشباب في أكاديمية المواهب المصرية (ETA).

دور المرأة في سوق العمل

على هامش المؤتمر، تم تنظيم ندوة تحت عنوان "المرأة في مجال التكنولوجيا - Women in Tech، حيث تم استعراض دور المرأة في سوق العمل في المجالات المختلفة وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمشاركة كلًا من الدكتورة إيمان سراج الدين، أستاذ مساعد ومديرة أكاديمية المواهب المصرية ETA، ورئيسة برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي، وعضو لجنة "مصر الرقمية الجاهزة" للشباب في مجال التوظيف، بالإضافة إلى الدكتورة لمياء الفضالي، أفضل مدرب معتمد من هواوي، وأستاذة بكلية طب الأسنان في جامعة MSA، والمهندسة نادين عبد الله عضو في رابطة هواوي HCIP.

