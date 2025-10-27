النيابة الإدارية تستقبل وزير العدل للتهنئة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وذلك في زيارة جاءت بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

رافق في هذه الزيارة وفد من السادة المستشارين قيادات وزارة العدل

ورافق في هذه الزيارة وفد من المستشارين قيادات وزارة العدل ضم المستشار صلاح مجاهد مساعد أول الوزير، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار أحمد خيري – مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، والمستشار أحمد الفقي - مساعد الوزير لقطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والمستشار عمر طارق - عضو المكتب الفني.

جاء ذلك في حضور المستشار محمد السعيد فوزي، والمستشار أحمد عبد الرحيم، والمستشار خيري معوض، والمستشار باهي الدين محمد علي، والمستشار كمال علي، والمستشار عبد الراضي الكاشف - أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد.

وخلال الزيارة، قام الحضور بجولة تفقدية للمبنى شملت القاعة الكبرى، ومجمع الخدمات الذي يضم مكتب الشهر العقاري، وعيادة التأمين الصحي والصيدلية الملحقة بها، ونيابة المرور.

وأعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عن خالص تهانيه للسيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بمناسبة بدء العام القضائي الجديد متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مهام عملهم، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية.

ومن جانبه، رحّب المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والوفد المرافق لسيادته، مؤكدًا على الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة العدل للنيابة الإدارية؛ بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

