القضاء الإداري يرفض طعن مرشحة مستبعدة من انتخابات النواب بالعمرانية لعدم لياقتها الصحية

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من إحدى المرشحات المستبعدات من قبل اللجنة العليا للانتخابات في انتخابات مجلس النواب 2025، على مقعد الفردي بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، وذلك بعد أن تبيّن عدم لياقتها الصحية، حيث أثبت التحليل المعملي إيجابية العينة، وجاء التقرير الطبي المقدم بشأنها بعبارة «غير لائق»، مما أيدت معه المحكمة قرار استبعادها من الترشح.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعية أقامت دعواها للحكم بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح فيما تضمنه من استبعادها من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2025 على المقاعد الفردية بالدائرة رقم (7) ومقرها قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة رفضت ترشحها لوجود موانع ونواقص في ملفها الانتخابي، منها:

عدم تقديم ما يفيد فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الانتخابية، وورود نتيجة الكشف الطبي بعبارة «غير لائق»، إلى جانب تحليل معملي إيجابي صادر عن مديرية الشؤون الصحية بالقرار رقم (420).

وأكدت المحكمة أن المدعية لم تقدم أي دليل يخالف ما ورد في مستندات الجهة الإدارية.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الصورة الرسمية لملف الترشح الخاص بالمدعية، والمرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية، خلوه من ما يفيد فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف والفحوصات والتحاليل الطبية.

كما تبين من إيصال استلام مستندات الترشح المقدم من المدعية خلوه من التقرير الطبي وما يفيد فتح حساب مستقل بالعملة المحلية، وهو ما يؤكد سلامة قرار لجنة فحص الطلبات.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المرشحة من كشوف المقبولين في دائرة العمرانية قائم على سببه القانوني الصحيح، وأن الدعوى الماثلة مفتقدة للسند القانوني السليم، مما يتعين معه القضاء برفضها موضوعًا، وهو ما حكمت به المحكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.