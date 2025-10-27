وزير العدل يزور قضايا الدولة لتقديم التهنئة لرئيس الهيئة بتولي المنصب

قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، يرافقه وفدٌ رفيع المستوى من قيادات الوزارة، بزيارة إلى هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة للمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، ونواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى، وجميع أعضاء الهيئة.

وضم وفد الوزارة كلًا من المستشارين: صلاح مجاهد، مساعد أول الوزير، ربيع قاسم، مساعد الوزير لقطاع الأبنية، وفاء حرز، مساعد الوزير لقطاع التفتيش، أحمد خيري، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، أحمد الفقي، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والنواب، وعمر طارق، عضو المكتب الفني للوزير.

حضر اللقاء من جانب الهيئة نواب الرئيس أعضاء المجلس الأعلى، وهم: المستشار سامي محمدي، المستشار عبد الرحيم علي، المستشار محمد مرتضى، المستشارة مشيرة محمد، المستشار البدري الضبع، المستشار بليغ فهمي.

وجسد اللقاء روح الأسرة القضائية الواحدة، حيث نقل وزير العدل والوفد المرافق أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة السنة القضائية الجديدة لرئيس الهيئة وجميع المستشارين، متمنين لهم عامًا حافلًا بالنجاح والعطاء في خدمة العدالة.

ومن جانبه، تقدم المستشار الدكتور حسين مدكور بالشكر للوزير والوفد المرافق على هذه المبادرة الطيبة، التي تعكس عمق أواصر التعاون بين الوزارة والهيئة، مؤكدًا استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أعلى معايير العدالة.

