الإثنين 27 أكتوبر 2025
حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل نجلة عمه في الجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بالشروع في قتل نجلة عمه بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

مقتل فتاة على يد نجل عمها

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين بلاغا من مستشفى البدرشين بوصول فتاة مصابة بجرح ذبحي في الرقبة.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وأن الفتاة مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، وتتلقى العلاج داخل المستشفى.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمها، وذلك بسبب شكه في سلوكها، فقرر التخلص منها بقتلها. 


وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

الجريدة الرسمية