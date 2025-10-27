أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إطلاق الموقع الإلكتروني المطوّر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يأتي تتويجًا لجهود مستمرة نحو تعزيز الشفافية، وتيسير وصول البيانات والمعلومات الإحصائيــة إلى جميع فئات المجتمع من باحثين، وصناع قرار، ومواطنين وفي إطار خطة الجهاز للتحول الرقمي الشامل.

نتائج التعداد الإقتصادي السادس 2023

وأضاف اللواء خيرت بركات، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز اليوم الإثنين، للإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2023، أن إطلاق الموقع الجديد جاء متزامنًا مع إطلالة متميزة للجهاز على المستويين الداخلي والخارجي، حيث حرص الجهاز على الظهور بهوية بصرية جديدة ذات طابع مصري من خلال الشعار الجديد الذى استلهمت فكرته من الأهرامات والتي يشع منها فيضا من البيانات حيث يعكس هذا التصميم ملامح الـهوية المـصرية المعتمدة على فكرة القوة المستمدة من البيانــات.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إنه في ظــل التحـول الرقمــي الشامل الــذي تشهــده الدولــة المصريــة، أطلــق الجهــاز في 22 أكتوبر 2022 المرصد الإحصائي " بيانات مصر"، الذي يُعد منصة رقمية تفاعلية تعكس الواقع الإحصائي المصري في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويأتي هذا المرصد أيضًا متماشيًا مع حق المواطن في المعرفة وأيضا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.

ويشير بركات إلى أنه لقد حرص الجهاز عند تطوير هذا الموقع على توظيف أحدث التقنيات الرقمية، واتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ليكون منصة شاملة تُمكّن الزائرين من الوصول إلى بيانات وإحصاءات دقيقة وموثوقة ومتاحة للجميع، وتم تصميم الموقع الجديد ليقدم خدمات تفاعلية مبتكرة ومحتوى متنوعًا، مع إتاحة التصفح والبحث بطرق مرنة وسهلة، وتطبيق آليات حوكمة دقيقة لإدارة وتحديث المحتوى.

ويجسد الموقع في إطلالته الجديدة هوية الجهاز الحديثة وسعيه المستمر لتلبية احتياجات المستخدمين، وتقديم تجربة رقمية أكثر كفاءة وفاعلية في عالم تعد فيه البيانات حجر الأساس في جميع مجالات الحياة.

