الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية مملوكة لإحدى السيدات، بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقالت المجني عليها، إن المتهم دخل إلى منزلها بطريق كسر الباب، مستغلا عدم تواجد أحد في المنزل وسرق مشغولات ذهبية تجاوز ثمنها النصف مليون جنيه، ورفضت المجني عليها التنازل عن البلاغ.

سرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر 
وتلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بضبط عاطل له معلومات جنائية  بدائرة القسم، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية مملوكة لإحدى السيدات.

وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش، وطبنجة صوت معدلة، وطبنجة صوت، ومبلغ مالي، والمشغولات الذهبية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

