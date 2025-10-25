ربة منزل تتهم عاطلا بسرقة مشغولات ذهبية بنصف مليون جنيه في مدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال ربة منزل اتهمت عاطلا بسرقة مشغولات ذهبية مملوكة لها بمدينة نصر.

وقالت السيدة: إن المتهم دخل إلى منزلها بطريق كسر الباب، مستغلا عدم تواجد أحد في المنزل وسرق مشغولات ذهبية تجاوز ثمنها النصف مليون جنيه، ورفضت المجني عليها التنازل عن البلاغ.

سرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر

وتلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة القسم، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية مملوكة لإحدى السيدات.

وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش، وطبنجة صوت معدلة، وطبنجة صوت، ومبلغ مالي، والمشغولات الذهبية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

