وزيرة التضامن تلتقي وفدا من شركة اوتوبوك الألمانية لمتابعة تجهيز مراكز التجميع والمواءمة

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدا من شركة أوتوبوك الألمانية ممثلة في كل من دينيس والتر نائب رئيس شركة أوتوبوك الألمانية، وبيتر شيفرز المدير الدولي الأول لتطوير الأعمال، ودومينيك ديدريش مدير تطوير الأعمال والتخطيط والتجهيز

وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة تجهيز مراكز التجميع والمواءمة ضمن مشروع توطين صناعة الأطراف الصناعية فى مصر.

واستعرض وفد شركة “أوتوبوك” الألمانية – إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لتجهيز مراكز التجميع والمواءمة الجهود المبذولة في هذا المجال لتجهيز مراكز التجميع والمواءمة ضمن مشروع توطين صناعة الأطراف الصناعية فى مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر.

وتناول الاجتماع الاستعداد لبدء مرحلة التدريب التي من المقرر أن تبدأ مطلع شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم تدريب الكوادر الفنية العاملة على أحدث الأنظمة للاستفادة لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالمراكز.

ويتم العمل على تجهيز عدد (6) مراكز تجميع ومواءمة كمرحلة أولى بمحافظات "البحيرة – الشرقية – الإسماعيلية – أسيوط – الأقصر – أسوان"،بالمعدات والأجهزة الفنية، وذلك ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم للعيش باستقلالية ودمجهم في المجتمع، فضلا عن مركز التجميع والموائمة بمطروح التابع لوزارة التعاون الدولي، ومعمل الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التابع لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وشهد اللقاء حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء مهندس عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس لؤي أنس الاستشاري الهندسي للوزارة والاستاذة مروة أحمد عبد اللاه مدير عام الادارة العامة للدعم والتمكين، وممثلي هيئة الشراء الموحد، وممثلى اللجنة الفنية للقوات المسلحة، وممثلي شركة ارثوميديكس الوكيل الحصري لشركة اوتوبوك.

