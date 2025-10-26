كنت بتكلم في التليفون، نص أمر إحالة عاطل متهم بالتحرش بفتاة في روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطل بتهمة التحرش بفتاة بدائرة قسم شرطة روض الفرج للمحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة أن أحمد.ع عاطل بدائرة قسم شرطة روض الفرج تحرش بفتاة أثناء توقفها في الشارع تنتظر وسيلة للمواصلات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم وجه إلى المجني عليها التي لم تتجاوز الثامنة عشرة عاما ألفاظا تخدش الحياء وحاول ملامسة جسدها فصرخت واستغاثت بالأهالي.

وأشار أمر الإحالة أن الأهالي أمسكوا بالمتهم وسلموه إلى قسم الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.



وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يتحدث في الهاتف وأساءت المجني عليها الفهم واعتقدت أن الكلام موجها إليها.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.