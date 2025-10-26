الأحد 26 أكتوبر 2025
كنت بتكلم في التليفون، نص أمر إحالة عاطل متهم بالتحرش بفتاة في روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطل بتهمة التحرش بفتاة بدائرة قسم شرطة روض الفرج للمحاكمة الجنائية.  

وجاء في أمر الإحالة أن أحمد.ع عاطل بدائرة قسم شرطة روض الفرج تحرش بفتاة أثناء توقفها في الشارع تنتظر وسيلة للمواصلات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم وجه إلى المجني عليها التي لم تتجاوز الثامنة عشرة عاما ألفاظا تخدش الحياء وحاول ملامسة جسدها فصرخت واستغاثت بالأهالي.

وأشار أمر الإحالة أن الأهالي أمسكوا بالمتهم وسلموه إلى قسم الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.


وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يتحدث في الهاتف وأساءت المجني عليها الفهم واعتقدت أن الكلام موجها إليها.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

